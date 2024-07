Vasco apresenta Philippe Coutinho em São Januário com grande festa

Finalmente a espera do torcedor vascaíno acabou. Em uma manhã de muita festa e arquibancadas lotadas, o Vasco apresentou Philippe Coutinho em São Januário, neste sábado (13). Além dos mais de 20 mil ingressos vendidos e esgotados antecipadamente, a festa cruzmaltina contou com uma programação especial.

Todas as entradas foram vendidas pelo valor de R$ 11. O evento contou com várias atrações musicais, em um palco no gramado de São Januário. Participaram os cantores Sérgio Loroza e Delacruz, além dos MCs Darlan e Charles. A escola de samba Unidos da Tijuca fechou a festa.



Mesmo com o tempo nublado e chuva em alguns momentos, o torcedor vascaíno se fez presente na Colina para receber o cria. Apresentado na quinta (11) para a imprensa, Coutinho teve seu primeiro contato com os torcedores neste retorno ao Vasco só neste sábado (13).

O craque subiu ao gramado às 12h50, acompanhado de seus filhos e esposa, Ainê Coutinho. O meia subiu no palco e foi ovacionado pela torcida, principalmente quando beijou a cruz de malta e logo depois, quando vestiu a camisa 11 do clube.



Philippe Coutinho também falou com os torcedores. Visivelmente emocionado, o cria de São Januário agradeceu por todo carinho neste retorno e disse que está realizando um sonho: "Obrigado por essa festa maravilhosa. De coração, nunca imaginei nem nos meus melhores sonhos ter uma volta tão festejada. Passa um filme na minha cabeça estar nesse campo. Desde os 7 anos até os 16 anos, passava por trás dessas grades para chegar ao vestiário da base. Depois ia para escola aqui. Sempre foi o meu sonho fazer parte disso, me tornar profissional e jogar diante de vocês. Muito obrigado."

Coutinho também fez questão de agradecer aos torcedores, ao presidente do Vasco e também ao clube: "Queria agradecer à instituição Vasco da Gama, ao presidente Pedrinho, que fez todo esforço. É uma honra. Queria agradecer a todos profissionais que organizaram essa festa, todos profissionais que foram muito importantes na minha vida, me ensinaram a ser Vasco. Aos meus pais, que estão aqui, aos meus filhos. E a todos vocês, que me apoiaram mesmo distante, jogando em outro país. Espero que a gente comemore muito juntos. Podem ter certeza que vou me doar o máximo para honrar essa camisa dentro de campo."

O meia, na sequência, deu uma volta olímpica pelo campo ainda muito emocionado: "Muito feliz, emocionado. Desde que entrei com o carro, não contive as lágrimas. É um lugar que passei muitos anos da minha vida. Essa volta tem sido muito especial. Uma volta linda dessas. É me dedicar ao máximo para comemorar junto com a torcida. Como eu falei, eu quero estar pronto o quanto antes. Vai ser conversado com o treinador. Com certeza vai ser uma decisão em conjunto. Quero estar de volta o quanto antes."

Na última sexta-feira (12), Philippe Coutinho teve seu nome publicado no BID da CBF. Portanto, já pode fazer sua estreia pelo Vasco. O próximo compromisso da equipe é na quarta-feira, contra o Atlético-GO, fora de casa.

*Sob supervisão de Cyntia Fonseca