Brasil deslancha, goleia Paraguai e segue vivo na Copa América

Finalmente, a Seleção Brasileira conquistou a primeira vitória pela Copa América/2024. Nesta sexta-feira (28), o Brasil goleou o Paraguai por 4 a 1, pela segunda rodada da competição, e já encaminhou a classificação para próxima fase. Vini Jr, duas vezes, Savinho e Lucas Paquetá marcaram os gols da equipe brasileira. Alderete descontou para os adversários.

Com o resultado, a Seleção fica na segunda posição, com quatro pontos, já que a Colômbia venceu também nesta sexta-feira. Por sua vez, o Paraguai já está eliminado e ainda sem pontos. Os times, agora, focam na última rodada do grupo D. Ambos entram em campo, às 22h, na terça-feira (2/7). Os brasileiros fecham a fase de grupo contra a Colômbia em busca da primeira colocação do grupo, enquanto os paraguaios, sem pretensões, encaram a Costa Rica, em Austin.