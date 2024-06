Vitória vence, mantém Fluminense na lanterna e aproxima Vasco do Z-4

Pobre Fluminense. Ninguém iria imaginar que o clube carioca, depois de um ano memorável, com a conquista do título da Libertadores da América e do bicampeonato Estadual no RJ, em 2023, fosse afundar ao ponto que chegou. Ontem, na primeira partida sem o técnico Fernando Diniz, demitido após a derrota para o Flamengo, o Tricolor fez feio diante da própria torcida, no Macaracnã, pela décima segunda rodada do Brasileirão 2024, ao ser derrotado pelo Vitória, por 1 a 0.

Além de manter o clube carioca na lanterna da competição, o clube baiano chegou aos doze pontos e conseguiu deixar a Zona de Rebaixamento, ocupando agora a 15ª posição, jogando também o Vasco para primeiro fora do Z-4 (10). O Fluminense continua com 6 pontos e mesmo que vença o próximo compromisso, ainda não conseguirá deixar o Z-4, que tem Grêmio (7), Corinthians (9) e Atlético-GO (10). Já o Vasco precisará vencer o Botafogo, nesse sábado, em São Januário, para não depender de outros resultados e seguir fora do Z-4.

PRIMEIRO TEMPO

O Fluminense iniciou a partida controlando a posse de bola, trocando passes em busca de espaços para avançar. Aos 8 minutos, Keno recebeu de Marcelo, se livrou da marcação, infiltrou a grande área e bateu colocado no canto, exigindo boa defesa do goleiro adversário. Aos 35, Gabriel Pires arriscou de longe e deu trabalho ao arqueiro novamente. Aos 43, Ganso cruzou para Cano, que bateu firme de primeira na direção do gol, parando em nova defesa do goleiro. Já nos acréscimos, Marcelo mandou cruzado em direção do gol, mas a bola sofreu desvio e a defesa neutralizou.

SEGUNDO TEMPO

Aos 4 minutos, Alexsander recebeu de Keno na área e cruzou rasteiro, mas a defesa afastou. Aos 6 minutos, Marcelo tabelou com Cano e chutou forte de fora da área, exigindo grande defesa do goleiro mais uma vez. O Fluminense continuou pressionando e, aos 12, a bola foi levantada na área e Antonio Carlos cabeceou por cima do travessão.

Aos 18, Terans arriscou da entrada da área e a bola passou raspando na trave. Aos 36, Marcelo rolou para John Kennedy, que fez o pivô e passou para Terans invadir a área, mas antes que pudesse finalizar foi derrubado pelo defensor. Aos 44, Janderson marcou para o adversário.