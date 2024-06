Botafogo vence Bragantino por 2 a 1 e segue firme no G-4 do Brasileirão

Na noite desta quarta-feira (26), o Botafogo derrotou o Red Bull Bragantino em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. Com dois gols de Eduardo, o Glorioso garantiu o resultado positivo diante de sua torcida e se manteve entre os primeiros colocados. Do outro lado, o Massa Bruta chegou a abrir o placar com Lucas Evangelista e pressionou bastante nos minutos finais, mas sem sucesso. Com o resultado, o Botafogo sobe para a terceira colocação, com 23 pontos. Já o Bragantino cai para a sétima posição e permanece com 18 pontos.

O Botafogo começou o jogo indo para cima, mas o Bragantino abriu o placar em sua primeira chegada. Helinho aproveitou um buraco na defesa alvinegra e deixou Lucas Evangelista na cara do gol. O meio-campista bateu rasteiro para balançar as redes.

Após o gol, o Botafogo demorou para se encontrar na partida, mas conseguiu empatar aos 20 minutos. Após a defesa adversária afastar mal, Tiquinho Soares ficou com a sobra e deixou para Eduardo, que bateu colocado para empatar.

Em seguida, o Botafogo passou a controlar a partida, mas sem criar chances claras de gol. Até o intervalo, a melhor chance acabou sendo do Bragantino, que quase marcou após uma saída equivocada de John, mas desperdiçou a oportunidade sem goleiro.



Segundo tempo



O Botafogo virou a partida logo nos primeiros minutos da segunda etapa, em um lance muito parecido em relação ao primeiro gol. Após uma bonita troca de passes, Tiquinho Soares fez o pivô para Eduardo acertar mais um chute colocado.

A partir dos 20 minutos, o Bragantino conseguiu se impor e aproveitou o cansaço adversário para criar algumas chances de gol. Sob o comando de Lincoln e Lucas Evangelista, os paulistas foram para cima, e John chegou a operar um milagre perto dos acréscimos. No último lance, o goleiro alvinegro salvou novamente em chute de Talisson, e o placar se manteve.