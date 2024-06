Juventude x Flamengo pelo Campeonato Brasileiro [ATT]

O Flamengo subiu a serra de Caxias do Sul nesta quarta-feira (26) e acabou sendo derrotado pelo Juventude por 2 a 1, no estádio Alfredo Jaconi, pela 12ª rodada do Brasileirão. O time rubro-negro até saiu na frente com gol de Pedro, mas acabou sofrendo a virada no segundo tempo. Agora, a equipe de Tite encara o Cruzeiro, no próximo domingo (30), no Maracanã.

O jogo



A partida começou bastante estudada pelas duas equipes. O Flamengo tentava manter a posse de bola para tentar chegar ao ataque na base da troca de passes. Quando ficava sem a bola, o time rubro-negro subia a marcação para recuperar a posse. O Juventude, por sua vez, tentava chegar ao ataque, mas encontrava dificuldades na armação das jogadas.

Na primeira boa jogada trabalhada pelo ataque, o Mengão abriu o marcador em Caxias do Sul! Após troca de passes, Luiz Araújo recebeu pela direita e cruzou na medida para Pedro escorar de peito para as redes: 1 a 0.



O Juventude reagiu rapidamente e deixou tudo igual aos 25’ com Lucas Barbosa, que aproveitou a cobrança de escanteio de Nenê para marcar de cabeça: 1 a 1. Por muito pouco, o Flamengo não fez o segundo antes do intervalo. Ayrton Lucas cruzou na área e Lorran cabeceou forte para defesa à queima-roupa do goleiro. Primeira etapa movimentada na Serra Gaúcha com o placar empatado.



Na volta para o segundo tempo, Rossi fez uma ótima defesa e evitou o gol da equipe gaúcha. Com Allan no lugar de Lorran, o Flamengo tentava construir as jogadas trocando passes na intermediária do Juventude.Aos 30’, Rossi fez outra defesa importantíssima e salvou o time rubro-negro mais uma vez. Excelente atuação do goleiro argentino. Na reta final do jogo, o time gaúcho dominava as ações e partia para o ataque em busca do gol da vitória.

De tanto criar oportunidades, o Juventude conseguiu marcar o segundo gol com Luis Mandaca, que desviou de carrinho na pequena área: 2 a 1. O Fla tentou o empate até o último minuto, mas acabou sofrendo a segunda derrota no campeonato e permanece com 24 pontos na tabela de classificação.