Botafogo arranca empate com Athético-PR e se mantém líder no Brasileirão 2024

O Botafogo contou com um gol no último lance para manter a liderança do Brasileiro. O herói da noite foi o zagueiro Bastos, que repetiu a dose artilheira — também havia marcado no clássico contra o Fluminense — para arrancar o empate por 1 a 1 com o Athletico-PR, nesta quarta-feira, no Nilton Santos. Não foi um bom jogo do Alvinegro, mas suficiente para conseguir um ponto importante. Do outro lado, o Furacão foi superior, esteve à frente no placar desde o gol de Mastriani e teve chances para confirmar a vitória. Mas foi punido no fim — assim como diante do Flamengo, na rodada anterior — e deixa o estádio com um gosto amargo na boca.

Se não deu para vencer, o empate garantiu o Botafogo na liderança do Brasileirão até o final desta quarta-feira. Com 20 pontos, o Alvinegro pode ser ultrapassado por Flamengo, Bahia e Palmeiras, que ainda jogam nesta rodada, todos na quinta. A equipe alvinegra volta a campo no próximo sábado, quando enfrenta o Criciúma, às 16h, no Heriberto Hulse.