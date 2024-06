Fla vence Grêmio por 2 a 1 e vira líder do Brasileirão

Deu Mengão no Maraca! Jogando em casa pela oitava rodada do Brasileirão, o Flamengo venceu o Grêmio por 2 a 1, na noite desta quinta-feira (13), e seguiu na liderança da competição com 17 pontos. Luiz Araújo, que entrou ainda na primeira etapa, balançou as redes duas vezes para o Mengão. Edenílson descontou nos acréscimos para o tricolor gaúcho.

O jogo

O início de partida era bastante estudado, com o Flamengo tentando controlar a posse de bola no campo ofensivo, e o Grêmio buscando a roubada para sair no contra-ataque. Aos 14’, a primeira chance de real perigo de gol do Rubro-Negro. Lorran cruzou da esquerda para a área e Léo Ortiz cabeceou firme para defesa de Rafael Cabral.

Poucos minutos depois, Cebolinha deu ótimo passe para Lorran, que bateu forte e a bola foi por cima da meta. Na sequência, o camisa 11 rubro-negro foi substituído com dores na perna direita. Bruno Henrique entrou no seu lugar.



Buscando abrir o placar, o Mais Querido foi para cima e por muito pouco não faz o primeiro aos 39’. Luiz Araújo arriscou o chute de fora da área e a bola bateu na trave esquerda do goleiro.



Mas, no lance seguinte, o camisa 7 não perdoou e fez um golaço! Pedro tocou para o atacante, que acertou um lindo chute no ângulo para inaugurar o marcador no Maraca: 1 a 0. O Mengão foi para o intervalo com a vantagem.



No início da segunda etapa, Bruno Henrique recebeu na esquerda, driblou o zagueiro na área e foi derrubado. O árbitro chegou a marcar o pênalti, mas após rever o lance no VAR, voltou atrás na decisão.



Aos 12’, Lorran conduziu a bola desde o meio-campo, driblou a marcação e deixa para Bruno Henrique bater de primeira. A bola desviou na zaga e foi para escanteio. Lorran cobrou na área e David Luiz cabeceou no travessão.



O segundo gol do Mengão veio novamente dos pés de Luiz Araújo aos 22’. Após contra-ataque, Lorran tocou para Pedro, que abriu para o camisa 7 dominar e bater no cantinho direito do goleiro: 2 a 0.



Mesmo com dois de vantagem, o time rubro-negro continuou no ataque criando chances. Aos 34’, após boa troca de passes na saída de bola, Léo Pereira cruzou na área para seu xará Léo Ortiz cabecear com perigo. Mostrando confiança, Luiz Araújo arriscou o chute da intermediária e a bola passou perto do travessão.



E por muito pouco não saiu o terceiro! Luiz Araújo cobrou escanteio na cabeça de Pedro, que obrigou o goleiro a fazer grande de defesa. Nos acréscimos, o Grêmio descontou com Edenílson, de cabeça: 2 a 1.



Fim de jogo no Maraca com vitória do Mengão, que segue na liderança isolada do Brasileirão com 17 pontos.



Agenda da semana



O Rubro-Negro volta a campo no próximo domingo (16) para enfrentar o Athletico-PR, às 16h, na Ligga Arena, pela nona rodada do Brasileirão.

Flamengo



Rossi; Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz e Léo Pereira; Léo Ortiz (Victor Hugo), Igor Jesus (Luiz Araújo) e Lorran (Evertton Araújo); Gerson, Everton Cebolinha (Bruno Henrique) e Pedro.

Técnico: Tite.

Grêmio



Rafael Cabral; João Pedro (Fábio), Rodrigo Ely, Kannemann e Reinaldo; Dodi, Pepê (Carballo) e Cristaldo; João Pedro Galvão (Nathan), Galdino (Edenílson) e Pavón (Nathan Fernandes).

Técnico: Renato Gaúcho.