Arena do Grêmio passa por limpeza após enchentes (vídeo)

A administração da Arena do Grêmio está em processo de limpeza do estádio depois das enchentes que alagaram parte de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. As equipes realizaram os trabalhos no vestiário, na rouparia e no auditório onde as entrevistas são conduzidas.

As imagens de um vídeo produzido pela Arena mostram os vestiários com água lamaçenta na altura da pia, a cabeça da fantasia do Mosqueteiro, mascote gremista, suja, entre outras situações. O auditório também aparece com barro e com cadeiras sujas.





Sergio Soares

A Arena ainda não tem prazo para voltar a ser utilizada pelo Grêmio, que não descarta não jogar no estádio mais em 2024. A intenção, no entanto, é que o local possa receber partidas ainda nesta temporada.

