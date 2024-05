Fluminense e Botafogo vencem e estão nas oitavas de final da Libertadores 2024

O Fluminense venceu o Cerro Porteño-PAR por 2 a 1, nesta quinta-feira (16/05), no Maracanã, e está garantido nas oitavas de final da Conmebol Libertadores 2024. Em partida válida pela quinta rodada da fase de grupos, Marcelo e Ganso foram os responsáveis pelos gols da vitória diante de mais de 42 mil tricolores.

Com o resultado, o Tricolor chegou a 11 pontos e garantiu a classificação como líder do Grupo A com uma rodada de antecedência. Na última partida da fase de classificação, o Fluminense enfrenta o Alianza Lima no dia 29/05, às 21h, novamente em casa.



A equipe comandada por Fernando Diniz volta a campo no dia 22/05 (quarta-feira), às 19h, quando enfrenta o Sampaio Corrêa no Maracanã, pelo segundo jogo da terceira fase da Copa do Brasil. Com a vitória por 2 a 0 no jogo de ida, o Tricolor possui vantagem de dois gols na disputa pela vaga nas oitavas da competição nacional.

Jeffinho fez a diferença no jogo contra o Universitário | Foto: Divulgação/Botafogo FR

Botafogo - O Botafogo também está nas oitavas de final da Taça Libertadores da América. Em partida em que mostrou força defensiva e soube aproveitar uma das raras chances de contra-ataque, o Glorioso venceu o Universitario nesta quinta-feira, por 1 a 0, no estádio Monumental de Lima, no Peru. Jeffinho foi quem decidiu a partida válida pela quinta rodada do Grupo D.

Com a terceira vitória consecutiva, o Botafogo chegou aos nove pontos, mesma pontuação do líder Junior Barranquilla. A diferença está no saldo de gols: 3 a 1 para os colombianos, que recebem o Glorioso no dia 28 de maio, no estádio Metropolitano, para decidir a primeira colocação do Grupo D.