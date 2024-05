Por indisciplina, Botafogo corta dois jogadores de viagem ao Peru

O Botafogo resolveu afastar os atacantes Óscar Romero e Diego Hernández, por indisciplina, da viagem para Lima, no Peru, onde a equipe enfrenta, nesta quinta-feira (16), o Universitario, pela fase de grupos da Libertadores. O paraguaio e o uruguaio retornarão ao Rio de Janeiro e treinarão separados do restante do grupo.

A delegação estava no Ceará, onde empatou por 1 a 1 com o Fortaleza, no último domingo (12), pelo Brasileirão. O clube não esclareceu o que os jogadores fizeram. Ambos farão atividades no CT Lonier.

Romero chegou ao Botafogo em março deste ano e vem se destacando nos últimos jogos. Contra o Fortaleza, cobrou o escanteio que terminou no gol de cabeça de Danilo Barbosa. Já Hernández tem entrado nos últimos jogos e demostrando mais adaptação ao esquema de Artur Jorge.



"O Botafogo informa que, por razões disciplinares, os atletas Romero e Diego Hernández não vão seguir com a delegação de Fortaleza para Lima, onde o Botafogo enfrenta o Universitario, na quinta (16), pela Conmebol Libertadores. Ambos retornam ao Rio e irão realizar atividades em separado nos próximos dias no CT Lonier", disse a nota oficial do Botafogo.