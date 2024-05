Cruzeiro tenta contratação de Keno, do Fluminense

Outra equipe da Série A do Brasileirão pode estar próxima de tirar o atacante Keno do Fluminense. De acordo com o jornal "O Dia", o Cruzeiro já iniciou as conversas com o camisa 11 tricolor do Flu, que também estaria interessado em conversar com a equipe mineira a respeito de uma potencial contratação.

Os boatos sobre a negociação começaram este fim de semana, depois de a rádio "Itatiaia" afirmar que o time de Minas estava realizando sondagens a respeito da situação do atleta, de 34 anos. Após sondar, o Cruzeiro teria aberto as conversas, antes de oferecer uma proposta oficial pelo jogador.

Até o momento, ainda não há informações a respeito da posição do Fluminense acerca da potencial negociação. O atacante também não confirmou oficialmente se pretende dar continuidade às conversas com o Cruzeiro. Em março, Keno renovou seu contrato com o clube carioca. O acordo vai até dezembro de 2025.



Cria do América, Keno estreou no Fluminense em 2023, após uma bem-sucedida passagem pelo Atlético-MG. Com a camisa tricolor, ele participou de momentos importantes da equipe, como a conquista da Copa Conmebol Libertadores; ele foi o autor de assistências para os dois gols do time na final. Em 2024, no entanto, ele acabou passando mais tempo fora de campo e só participou de seis jogos pelo clube por conta de algumas lesões.