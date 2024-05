Técnico do vôlei sub-15 feminino do Vasco agride jogadora durante partida

Técnico do vôlei sub-15 feminino do Vasco empurra atleta durante o jogo - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Técnico do vôlei sub-15 feminino do Vasco empurra atleta durante o jogo - Foto: Reprodução/Redes Sociais

No último sábado (11), o técnico de vôlei da equipe sub-15 feminina do Vasco, André Gava, agrediu uma atleta do seu próprio elenco durante uma partida, foi expulso pelo árbitro e demitido pelo clube em seguida.

A partida entre Vasco e Vôlei Barra estava no primeiro set, com o placar de 17 a 14 para as vascaínas. Durante uma parada para uma substituição, André Gava empurrou a atleta de camisa 4 do Vasco para dentro da quadra. O árbitro da partida viu o ocorrido e expulsou Gava no mesmo momento. A partida acabou sendo encerrada com a derrota do Vasco.

Em nota, o Vasco afirmou que André Gava foi desligado da equipe imediatamente, e sequer liderou o segundo jogo que teria no dia. O clube também conversou com os responsáveis dos atletas do time e da atleta envolvida no incidente, oferecendo o apoio e suporte para as famílias.

André Gava não tem vínculo empregatício com o Vasco, segundo o clube. O time de vôlei cruzamaltino é uma parceria com o Grajaú. Assim como em outras modalidades, a equipe de vôlei é licenciada, gerenciada por outra agremiação, e têm a chancela do Vasco.