Botafogo faz 'dever de casa' e vence Universitário por 3 a 1 no Nilton Santos

O Botafogo conquistou a primeira vitória na fase de grupos e respira na Libertadores. O time de Artur Jorge venceu o Universitario nesta quarta-feira, no Nilton Santos, por 3 a 1, com dois gols de Eduardo e um de Luiz Henrique.

Depois de um primeiro tempo sem brilho e gols, o placar foi definido na etapa complementar. Eduardo, que entrara no início da partida para substituir Tiquinho Soares, fez dois. Luiz Henrique também deixou o dele, seu primeiro pelo clube. O Universitario descontou no último lance do jogo, com Olivares.