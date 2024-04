Bragantino vence Vasco por 2 a 1, pela segunda rodada do Brasileirão

O Bragantino venceu o Vasco por 2 a 1 em jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança, SP. Laquintana abriu o placar para o Braga no primeiro tempo. Já na segunda etapa, Vegetti empatou, e Vitinho garantiu a vitória do time paulista.

Como fica - O Bragantino vai momentaneamente à terceira colocação do Campeonato Brasileiro, com quatro pontos somados. O Vasco fica na oitava colocação, com três somados.