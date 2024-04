Às vésperas de clássico, Fluminense e Vasco divergem por setor do Maracanã

Torcida do Vasco no jogo com mando do Fluminense em 2023 - Foto: Daniel Ramalho / Vasco da Gama

Torcida do Vasco no jogo com mando do Fluminense em 2023 - Foto: Daniel Ramalho / Vasco da Gama

A três dias do clássico entre Fluminense e Vasco, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, a "briga" por causa da divisão de torcidas vem tomando conta dos bastidores do confronto. Como acontece desde 2017 no Brasileirão, o time mandante, no caso deste sábado (20), o Tricolor, terá direito a 90% da carga de ingressos.

Na semana passada, o Fluminense procurou o Vasco e propôs que os confrontos entre as equipes no Brasileirão fossem disputados com divisão igual da carga de ingressos, 50/50. A única condição do tricolor era que sua torcida ficasse no Setor Sul, o que causou divergência.

Leia mais

➢De volta aos gramados? Romário é inscrito pelo América na segunda divisão carioca

➢ CBF afasta três árbitros após polêmicas na primeira rodada do Brasileirão

Como permissionário do Maracanã, o Fluminense acredita ter o direito de ficar com o setor, ocupado por sua torcida desde 2013, quando o clube passou a administrar o estádio. O Vasco, por sua vez, entende ser uma questão histórica sua torcida se alocar do lado direito, e, portanto, também não quer abrir mão do Setor Sul.



Em um primeiro momento, o Vasco considerou a proposta do Fluminense, mas avaliou e concluiu ser justo que cada equipe ficasse no lado Sul no jogo do seu mando. O Tricolor não aceitou a divisão, e o acordo não vai acontecer.

Na final da Libertadores de 2023, a princípio a Conmebol destinou o Setor Sul ao Boca Juniors, mas o Fluminense entrou em acordo com o clube argentino para trocar. Além de ser o lado onde sua torcida fica, o clube entendeu que era uma questão de segurança.

O Fluminense, inclusive, já informou ao Vasco que vai ficar com o Setor Sul no jogo de volta entre as equipes, caso aconteça no Maracanã. Os vascaínos serão maioria no estádio.

A tendência é que o Vasco solicite ao consórcio fazer o jogo de volta contra o Fluminense no Maracanã. Um laudo da Polícia Militar proíbe, desde o ano passado, que clássicos regionais sejam disputados em São Januário. Por causa da final da Libertadores no Maracanã em 2023, o clube conseguiu autorização excepcional para enfrentar o Botafogo em seu estádio.

Fluminense e Vasco se enfrentam no próximo sábado (20), às 16h, no Maracanã. A partida terá transmissão do Premiere.