Flamengo estreia na Libertadores com empate na Colômbia

Na estreia da Libertadores 2024, o Flamengo enfrentou uma altitude de 2.625 metros e empatou com o Millonarios, por 1 a 1, na noite desta terça-feira (2), no estádio El Campín, em Bogotá-COL. Pedro, de pênalti, foi o autor do gol rubro-negro na segunda etapa. Agora, o Mais Querido foca no jogo de volta da decisão do Carioca diante do Nova Iguaçu, no próximo domingo.

O jogo - A partida começou com as equipes se estudando bastante. A primeira boa oportunidade do Flamengo aconteceu logo aos quatro minutos. Cebolinha lançou na área para Bruno Henrique cruzar de primeira para a área. Viña chegou batendo, mas a bola acabou subindo muito.

Aos 12’, outra boa chegada da equipe rubro-negra. Arrascaeta recebeu passe na entrada da área, tentou driblar dois marcadores e a bola sobrou para Bruno Henrique, que bateu forte para boa defesa de Montero. O Mais Querido buscava ficar com a posse de bola para tentar chegar ao ataque na base da troca de passes.



Na reta final da primeira etapa, o Millonarios passou a oferecer mais perigo ao gol rubro-negro, obrigando Rossi a fazer uma grande defesa aos 39’. As equipes foram para o intervalo com o placar em branco.



Na volta para o segundo tempo, o técnico Tite promoveu a entrada de Allan no lugar de Igor Jesus. O jogo era aberto, com os dois times buscando o ataque. Aos 15’, Arrascaeta foi empurrado dentro da área, o árbitro marcou o pênalti e ainda expulsou Vásquez. Pedro bateu no meio do gol e abriu o placar no El Campín: 1 a 0.



Com um homem a mais, o Rubro-Negro valorizava a posse de bola no campo ofensivo. Aos 34’, Erick acabou errando na saída de bola e Daniel Ruiz, que tinha acabado de entrar, deixou tudo igual para os colombianos: 1 a 1. Nos acréscimos, Pulgar bateu de primeira na área, mas a bola foi para fora. A partida terminou empatada em Bogotá.



Próximo compromisso



O Rubro-Negro volta a campo no próximo domingo (7) para enfrentar o Nova Iguaçu, às 17h, no Maracanã, pelo jogo de volta da final do Campeonato Carioca.

Flamengo



Rossi; Varela (Evertton Araújo), Fabrício Bruno, David Luiz e Viña (Ayrton Lucas), Erick Pulgar, Igor Jesus (Allan) e Arrascaeta; Bruno Henrique, Everton Cebolinha e Pedro (Luiz Araújo).

Técnico: Tite.

Millonarios



Álvaro Montero; Delvin Alfonzo, Alex Moreno, Vargas e Jhoan Hernández; Larry Vásquez, Giraldo e Cataño (Daniel Ruiz); David Silva (Beckham Castro), Leonardo Castro (Juan Pereira) e Santiago Giordana (Emerson Rivaldo).

Técnico: Alberto Gamero.