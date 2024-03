Botafogo vence Bragantino e sai na frente por vaga na Libertadores

Em mais uma noite de Júnior Santos, o Botafogo venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 1, nesta quarta-feira (6), e largou em vantagem no primeiro jogo da terceira fase da Copa Libertadores, que dá direito a uma vaga na fase de grupos da competição.

O camisa 11, que tem o apelido de “Raio”, marcou os dois gols do Glorioso e assumiu a artilharia isolada do clube na história da competição, com sete gols – todos marcados nesta edição. Juninho Capixaba marcou para o Red Bull, que fez bom jogo e mostrou que está muito vivo por uma vaga na próxima fase.

Com a vitória no Nilton Santos, o Botafogo tem a vantagem do empate para o jogo da volta, na próxima quarta-feira (13), às 21h30 (horário de Brasília), no Nabi Abi Chedid. Se o Red Bull vencer por um gol de diferença, a decisão será nos pênaltis.