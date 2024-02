Flamengo acerta renovação com zagueiro Fabrício Bruno

Após alguns dias de negociação, o time do Flamengo anunciou oficialmente, nesta quarta-feira (31), que chegou um acordo para a renovação do contrato com o zagueiro Fabrício Bruno. De acordo com o clube, o atleta, de 27 anos, vai continuar vestindo a camisa rubro-negra por um bom tempo; o acordo prevê vínculo entre ele e o time até o final de 2028.

Além disso, o contrato também aumentou a remuneração do jogador - que recebia, até então, um dos salários menos expressivos da equipe principal do Fla. O valor mensal que Fabrício passa a receber de agora em diante não chegou a ser divulgado pela equipe.

O Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Fabrício Bruno assinou renovação de contrato até Dezembro de 2028! #CRF pic.twitter.com/FfakcLDVMc — Flamengo (@Flamengo) January 31, 2024

O acordo anterior de Bruno já previa sua permanência na equipe até o final de 2025. Apesar disso, o Fla quis adiantar uma renovação com ele por mais tempo por conta das ofertas recebidas pelo zagueiro nos últimos meses. De acordo com o portal "ge", ele era alvo de propostas milionários de clubes europeus já há algum tempo.

Uma das principais veio do Atalanta, da Itália, que teria oferecido 8 milhões de euros para contratar o jogador. Apesar disso, a diretoria flamenguista teria evitado ouvir as propostas e não tem intenções de emprestar ou vender o atleta tão cedo.

Fabrício Bruno foi revelado pelo Cruzeiro e joga com a camisa rubro-negra desde 2022. Pela equipe, ele já atuou em 94 partidas e tem "no currículo" os títulos da Copa Conmebrol Libertadores e da Copa do Brasil.