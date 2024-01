Com vitórias, Vasco e Fluminense 'pulam' para o 'G-4' da Taça Guanabara

Depois de vencer a 'luta' contra o rebaixamento no Brasileirão 2023, o Vasco navega em 'mares de almirante' em 2024. Ainda invicto esse ano, O Gigante contou com grandes de atuações de Paulinho e Payet para chegar à liderança da Taça Guanabra, correspondente ao primeiro turno do Campeonato Carioca, em partida realizada na noite dessa quarta-feira (25), em São Januário.

Depois de um primeiro temp ruim, a equipe se recuperou no segundo tempo e venceu por dois a zero, com gols de Léo e Rayan, em jogo realizado durante a noite. Com a vitória, o Vasco igualou o Nova Iguaçu e Fluminense com sete pontos, mas supera os rivais nos critérios de desempate e lidera a competição. Com seis pontos, o Botafogo fecha o 'G-4' da Taça Guanabara e o Flamengo, com quatro pontos ganhos, é o sétimo colocado na competição.

Fluminense - Com os jogadores do time principal ainda poupados em função da participação do Tricolor no Mundial Interclubes 2023, a equipe venceu mais um jogo no Campeonato Carioca e segue invicto na competição, mesmo com o terceiro time. Em jogo de poucas emoções, a equipe tricolor venceu com gol de Lelê aos 29 minutos do primeiro tempo.

O Fluminense está poupando time titular. Lelê fez gol da vitória | Foto: Divulgação/Fluminense F.R

A etapa final também não reservou grandes emoções para os cerca de 1.800 tricolores que estiveram presentes em Bacaxá. Mesmo assim, o Fluminense foi melhor em boa parte do jogo e conquistou uma vitória justa.