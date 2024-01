Deu ruim: Botafogo é derrotado e time da Baixada vira líder do Campeonato Carioca

Depois do bom começo no Campeonato Carioca 2024, com duas vitórias, o Botafogo voltou a deixar a torcida com a 'pulga atrás da orelha', lembrando o clima negativo do Brasileirão do ano passado, quando viu o Palmeiras ser campeão, depois de terminar o primeiro turno com treze pontos de vantagem sobre o segundo colocado e ficar dez jogos sem vencer.

Com um atuação irregular, o alvinegro perdeu por 1 a 0 para o Boavista, na noite dessa quarta-feira (24), em Bacaxá (Saquarema), e viu o Nova Iguaçu virar líder da Taça Guanabara, ao derrotar o Bangu, por 3 a 2, horas antes, em Moça Bonita. O time da Baixada Fluminense chegou aos 7 pontos, e vai 'dormir' na liderança. Mas pode perdê-la, porque outros três jogos vão completar a terceira rodada, nessa quinta-feira: Audax e Fluminense, Vasco e Madureira e Flamengo e Volta Redonda.

O Tricolor, o Gigante e o Rubro Negro tem 4 pontos ganhos. Já o Botafogo virou vice-líder, com seis pontos, na frente da Portuguesa, que também tem mesma pontuação, mas um gol a menos que o Glorioso no saldo.