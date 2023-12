Flamengo negocia Corinthians para trocar dois jogadores por um

Flamengo e Corinthians podem estar negociando uma troca de jogadores para a próxima temporada. Segundo os jornalistas Carlos Cereto e Samir Carvalho, a equipe carioca estaria negociando deixar o volante Thiago Maia e o lateral Matheuzinho com o time paulista para contar com o volante Fausto Vera em seu elenco.

O argentino Vera perdeu um pouco de espaço no Timão na última temporada e estaria sendo usado como 'moeda de troca' pela equipe para contar com os jogadores visados pela diretoria corintiana no elenco rubro-negro. O Fla, por sua vez, já estaria planejando não continuar com Matheuzinho e aproveitou o interesse do rival para iniciar negociações.

As negociações ainda estariam em fases iniciais. Os relatos são de que o Corinthians procurou o Flamengo para fazer uma oferta pelo atacante Gabriel Barbosa, o Gabigol. O rubro-negro, no entanto, ainda não teria definido o futuro do jogador e, de acordo com as informações, não tem focado em negociar o craque com outras equipes.