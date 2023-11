Derrotas de rivais reacendem esperanças do Vasco contra rebaixamento

As derrotas do Santos e Bahia, na noite dessa quarta-feira (29), em jogos em casa contra o Fluminense e Santos, respectivamente, reacenderam as esperanças do Vasco na luta contra o rebaixamento. É que com os resultados, o clube carioca, que foi derrotado pelo Corinthians por 4 a 2, na abertura da 36ª rodada, não entrou no z-4 e vai permanecer nessa situação, pelo menos até a próxima etapa do Brasileirão, nesse fim de semana.

O Vasco continua como 16º Colocado, o primeiro fora da zona de rebaixamento, com 42 pontos, e permanece dependendo apenas de seus resultados em prol da permanência na elite do futebol brasileito em 2024. A equipe ainda disputa seis pontos, em dois jogos contra o Grêmio (fora) e Bragantino, em São Januário.

Com 43 pontos e logo acima do Vasco, o Santos ainda vê o risco de rebaixamento rondar por causa da derrota, por 3 a 0 para o Fluminense, em plena Vila Belmiro. O Flu teve quase 70% de bola no duelo, chegou à vitória com gols de Martinelli, Arias e Cano e está confortável na tabela; o Peixe, por sua vez, foi completamente dominado e não esteve no seu dia.

O mesmo aconteceu diante do Bahia que precisaria vencer o São Paulo para sair do z-4 e se distanciar dos rivais diretos na luta contra o rebaixamento. A torcida prestigiou e foi em grande número à Fonte Nova, em Salvador. O gol de Caio paulista, no fim dos acréscimos, no segundo tempo, no entanto, caiu como 'uma bomba' no estádio.

Com isso, o time de Rogério Ceni continua no Z-4 e precisa reagir na reta final para seguir na Série A na próxima temporada.