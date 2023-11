Vasco leva virada do Corinthians e se complica na luta contra rebaixamento

Depois de ensaiar uma boa reação nas rodadas finais da Série A do Brasileirão 2023, o Vasco voltou a se complicar na luta contra o rebaixamento na competição. Em confronto direto, pela 36ª rodada, o Corinthians esteve atrás no placar por duas vezes, mas conseguiu virar e venceu o 'Gigante' em pleno estádio de São Januário, por 4 a 2, se afastando do Z-4, na noite dessa terça-feira (28).

O Cruz-Maltino marcou com Puma Rodríguez e Vegetti no primeiro tempo, mas o Timão conseguiu empatar com Romero. Na etapa final, os jovens Gabriel Moscardo e Giovane marcaram seus primeiros gols como profissionais e deram a vitória para a equipe visitante.

Com o resultado, o Corinthians vai a 47 pontos e sobe para o 11º lugar – a rodada será complementada nessa quarta (29) e quinta-feira (30). Já o Vasco segue com 42 pontos, no 16º lugar, podendo entrar no Z-4 caso o Bahia vença o São Paulo.