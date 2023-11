Brasil perde contra Argentina e dá vexame no Maracanã

Vexame. A palavra resume bem o que foi o jogo entre o Brasil e Argentina, pelas eliminatórias da Copa 2026, em pleno Maracanã, na noite dessa terça-feira (21). O time não fez um jogo ruim, mas o contexto pesou, e a torcidanão perdoou e vaiou. A seleção perdeu por 1 a 0.

Foi a terceira derrota seguida nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 — a primeira em casa na história da competição. O zagueiro Otamendi fez o gol da vitória argentina aos 17 minutos do segundo tempo. O meio-campista Joelinton foi expulso no fim da partida. Antes da bola rolar, houve uma grande confusão no Setor Sul do estádio.

Ainda com sete pontos, o Brasil caiu para o sexto lugar na tabela das Eliminatórias. Sob o comando do técnico Fernando Diniz, a Seleção ganhou dois jogos, empatou um e perdeu os três últimos. Parte da torcida presente no Maracanã reclamou do atual técnico e ainda gritou "time sem vergonha" no segundo tempo.

Durante a execução do hino nacional da Argentina, antes do início do jogo, houve uma grande confusão estourou no Setor Sul do Maracanã. A Polícia Militar entrou em ação, mas mesmo assim o caos durou vários minutos. Os jogadores da Argentina tentaram ajudar seus compatriotas e, na sequência, se retiraram do gramado. A partida só começou cerca de meia hora depois do previsto.