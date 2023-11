Brasil leva virada da Colômbia e cai para quinta colocação nas eliminatórias

Deu ruim! Em partida realizada na noite desta quinta-feira (16), no Estádio Metropolitano, em Barranquilla, na Colômbia, o Brasil perdeu, de virada, para a seleção da casa por 2 a 1, pela 5ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

O gol brasileiro foi marcado por Gabriel Martinelli antes de Luis Díaz, duas vezes, virar para os colombianos. Essa foi a segunda derrota seguida brasileira, que veio de derrota para o Uruguai, na 4ª rodada.

Com o resultado, a Seleção estacionou nos 9 pontos e caiu para a 5ª colocação das Eliminatórias atrás de Argentina (12), Uruguai (10), Colômbia (9) e Venezuela (8). Na próxima rodada, o time do técnico Fernando Diniz enfrenta a Argentina, na próxima terça-feira (21), às 21h30, no Maracanã, pela 6ª rodada do qualificatório sul-americano.