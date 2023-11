Flamengo e Fluminense seguem na gestão do Maracanã em 2024

Flamengo e Fluminense continuarão na gestão do estádio Maracanã no próximo ano. O Governo do Estado do Rio de Janeiro homologou, nesta quinta-feira (16), a proposta oferecida pela dupla de equipes para seguir administrando tanto o Maracanã como o Maracanãzinho, na Zona Norte do Rio.

A dupla Fla-Flu venceu a disputa com uma proposta de 234 mil reais por mês. O mínimo cobrado pelo Estado em chamamento público era de 211 mil mensais. O edital estabelecia que os gestores sigam a frente por mais 12 meses ou até conclusão de licitação.

A licitação pela gestão 'definitiva' do estádio, que estabelece quem administra o estádio até pelos próximos 20 anos, só terá resultado no ano que vem. Flamengo e Fluminense já manifestaram interesse em concorrer pela gestão. Eles devem enfrentar, em 2024, a concorrência do Vasco da Gama, também interessado em administrar a quadra.

O Vasco chegou a manifestar interesse na disputa esse ano, quando entrou com um pedido de impugnação contra a gestão Fla-Flu. Apesar disso, a Comissão de Licitação do Governo considerou o pedido "improcedente". O grupo Arena 360, que gere o estádio Mané Garrincha, em Brasília, também manifestou interesse, mas não superou a proposta da dupla de times.