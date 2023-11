Flamengo e Botafogo perdem pela Série A do Brasileirão

Não deu. O Botafogo, mais uma vez, desperdiçou uma bela oportunidade de seguir firme para conquistar a Série A do Brasileirão 2023, contra o Palmeiras, na noite desta quarta-feira (1), no 'Tapetinho' do Estádio Nilton Santos, no Rio.

Depois de sair perdendo por 3 a 0 no primeiro tempo, o clube paulista buscou a virada e venceu o Alvinegro por 4 a 3, em jogo que colocou o atual campeão nacional de vez na briga pelo título. O duelo do líder contra o vice-líder ficou marcado por tempos completamente distintos.

Se na primeira etapa, o Fogão atropelou e abriu 3 a 0 com gols de Eduardo, Tchê Tchê e Júnior Santos, o Verdão reagiu depois do intervalo com dois gols de Endrick, um de Flaco López e outro de Murilo, nos acréscimos. O Botafogo desperdiçou muitas chances, incluindo uma cobrança de pênalti de Tiquinho Soares, que foi defendida por Weverton, e não soube segurar a pressão do Palmeiras, principalmente após a expulsão de Adryelson.

A vitória no Rio de Janeiro leva o Palmeiras aos 56 pontos, três atrás do Botafogo, que tem um jogo a menos. Na próxima rodada, o Palmeiras enfrenta o Athletico-PR, no sábado, às 21h30, em casa, mas o confronto será disputado na Arena Barueri, porque o Allianz Parque está reservado para shows.

O Botafogo entra em campo somente na segunda-feira, quando faz o clássico carioca da rodada contra o Vasco, às 19h, em São Januário.

Flamengo - O Santos conseguiu uma vitória de virada sobre o Flamengo nesta quarta-feira(1), no Mané Garrincha, em Brasília, para afastar a pressão. O Rubro-Negro abriu o placar com Pedro, sofreu o empate, em gol de Nonato, e se complicou após a expulsão de Gerson ainda no primeiro tempo. No fim da segunda etapa Joaquim fez um golaço para virar o jogo. Ainda restou tempo para Bruno Henrique ser expulso por reclamação.

Com o resultado, o Santos chegou a 37 pontos, e abriu 5 do Goiás, que abre a zona de rebaixamento. A equipe esmeraldina joga na quinta-feira e pode diminuir a diferença mas, de todo modo, o Peixe não poderá ser ultrapassado nesta rodada.

A derrota mantém o Flamengo com 50 pontos, mas agora, na sexta posição