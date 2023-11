Bahia vence reservas do Flu e se afasta do Z-4 da Série A

Na abertura da trigésima primeira rodada da Série A do Brasileirão, o Bahia deu um passo imporante ao se afastar do Z-4 da competição. Com a vitória por 1 a 0 sobre os reservas do Fluminense, na Fonte Nova, em Salvador, o Tricolor de Aço chegou aos 37 pontos, mesma pontuação que o Corinthians e o Cruzeiro, mas beneficiado pelo número de vitórias (10), em relação aos paulistas (9) e mineiros (8).

O Bahia agora está na décima terceira colocação da Série A, cinco a mais do que o Goiás (32) o primeiro colocado do Z-4, seguido pelo Vasco (31), Coritiba (23) e América-MG (19). É importante frisar que as colocações poderão se modificar, uma vez que haverá, até a próxima quinta-feira (2), mais nove jogos para o encerramento da trigésima primeira rodada.

O jogo- Com Everaldo, de cabeça, após cruzamento de Camilo Cândido, o Bahia aproveitou e marcou o gol da partida, aos 39 minutos da primeira etapa. Mas a equipe treinada por Rogério Ceni, apesar de levar vantagem por jogar contra uma equipe de reservas, poderia não ter saído com a vitória, já que o Fluminense foi quem criou o maior número de oportunidades, chegando a colocar duas bolas na trave adversária.

Vale lembrar que a equipe carioca poupou os titulares e até alguns reservas imediatos do elenco por causa da final da Commebol Libertadores 2023, contra o Boca Juniors, no Maracanã, no próximo sábado (4).