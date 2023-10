Vasco perde para o Inter e se complica na luta contra rebaixamento

Não deu. O Vasco deixou escapar a chance de deixar o Z-4 do Brasileirão e se fimar na competição, ao ser derrotado pelo Internacional na noite dessa quinta-feira(26), em São Januário.

O Colorado venceu o Vasco por 2 a 1, com gols de Maurício e Enner Valencia. Alex Teixeira descontou para o time carioca, que agora tem uma sequência difícil na tabela.

O Inter foi o dono do primeiro tempo. Apesar de o Vasco ter tomado a iniciativa nos 10 minutos iniciais, o Colorado, aos poucos, se encontrou, dominou o meio de campo e teve o controle da etapa inicial. Alan Patrick já tinha perdido uma boa chance, quando deu um passe genial para Maurício na área. O lance colocou o Inter na frente. O Colorado ainda teve outras chances, inclusive um gol de Valencia, bem anulado, devido à posição do equatoriano. Caberia mais. O Vasco foi para o intervalo vaiado.

O Vasco voltou melhor no segundo tempo, tentou acelerar o jogo e se lançou ao ataque. O time criou chances e teve oportunidades para empatar, especialmente pelo alto, com Vegetti. Foi o Inter, no entanto, que marcou mais uma vez. Bustos achou Valencia na área, e o equatoriano bateu na saída de Léo Jardim. O atacante ainda teve a oportunidade de fazer mais um, mas furou na pequena área. Com a partida aparentemente resolvida,

Eduardo Coudet tirou Alan Patrick e flertou com o perigo. Sem seu principal jogador, o Inter deu espaços ao Vasco, e o time carioca foi para cima. De tanto insistir em cruzamentos, descontou com Alex Teixeira, de cabeça. A pressão foi até o final. Vegetti teve a última bola do jogo, mas se enrolou e chutou para a defesa de Rochet.

Os dois times voltam a campo no domingo (29), pelo Campeonato Brasileiro. Em Goiânia, às 16h, o Vasco visita o Goiás, adversário direto na briga contra o rebaixamento. O jogo será na Serrinha. O Inter, por sua vez, recebe o Coritiba, às 18h30, no Beira-Rio.