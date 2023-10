Flamengo não repete bons jogos e perde para o Grêmio por 3 a 2

A noite desta quarta-feira, 25, foi de Grêmio em campo, para encarar o Flamengo, no jogo válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Buscando os três pontos na competição, o Tricolor venceu a equipe carioca pelo placar de 3 a 2, com gols anotados por Ferreira, Nathan Fernandes e André Henrique, na etapa complementar. Everton Cebolinha e Luiz Araújo marcaram para os adversários.

Com o resultado, a equipe do técnico Renato Portaluppi soma três pontos e ocupa a 6ª posição na tabela da competição, com 47. A partida começou movimentada, com as duas equipes tentando impor seu ritmo. A primeira chance saiu do lado adversário, com Gerson, que mandou por sobre a meta, sem sucesso. Logo de imediato, o Tricolor respondeu à altura, com um chute forte de Villasanti, mas Rossi fez a defesa.

Quando o relógio marcava 13 minutos, o Flamengo teve uma chance em cobrança de falta da intermediária, próximo à meia-lua da grande área - De Arrascaeta chutou rasteiro e Gabriel Grando caiu para fazer a defesa. Mas o Grêmio não demorou a reagir ao ataque carioca e tramou boa jogada logo em seguida. Primeiro, Reinaldo serviu JP Galvão, que cruzou rasteiro na pequena área, mas ninguém chegou para completar. Depois, o atacante tentou desvio de cabeça, mas mandou por sobre a meta.



A partir da metade do primeiro tempo, ambas equipes não conseguiram criar muitas oportunidades claras de gol, resultado do equilíbrio do jogo. O Grêmio seguiu tentando chegar ao campo de ataque e aos 31’, teve uma chance em bola parada. Pepê cobrou uma falta da meia direita, colocando a bola na área - a zaga cortou e, no rebote, Galdino mandou de longe, mas muito alto. Logo depois, Lucas Besozzi tentou a finalização da esquerda, mas a bola passou à esquerda do gol.



O Flamengo conseguiu abrir o placar na reta final da etapa inicial, aos 41 minutos, quando Everton Cebolinha recebeu na esquerda, invadiu a área e cortou a marcação, chutando forte e conseguindo a efetividade.



O segundo tempo começou disputado. O Grêmio tentou ameaçar com JP Galvão, desviando um cruzamento da esquerda e também com um chute de João Pedro de fora da área, que obrigou Rossi a fazer a defesa em dois tempos, por volta dos 10 minutos. A equipe carioca também chegou com perigo e não marcou pela grande defesa de Gabriel Grando, no desvio de Pablo, após cobrança de escanteio do De Arrascaeta.



Foi aos 30 minutos que o Grêmio conseguiu chegar ao gol de empate com Ferreira. O atacante trabalhou com Villasanti, invadiu a área e chutou firme, estufando as redes adversárias e deixando tudo igual na Arena.



E a virada veio dos pés de Nathan Fernandes, cinco minutos depois. F. Cristaldo ganhou da marcação e rolou para trás, encontrando o atacante, que chutou cruzado, rasteiro, para anotar o segundo gol gremista.



E ainda teve o terceiro gol tricolor, já na reta final da partida: Reinaldo cobrou lateral, acionando Villasanti, que desviou de cabeça e André Henrique chutou forte no canto de Rossi. A bola bateu na trave e entrou.



O Flamengo conseguiu descontar com Luiz Araújo, aos 43’, mas não mudou o resultado: vitória gremista na Arena.



Com o resultado, Grêmio soma três pontos na rodada e ocupa a 6ª posição na tabela da competição, com 47. O próximo compromisso tricolor será no sábado, 28, às 19h, diante do América-MG, fora de casa.