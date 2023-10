Venda de ingressos de sócio torcedor para a final da Libertadores se inicia na segunda (16)

Durou pouco mais de uma hora a a venda virtual de ingressos para a partida da final da Libertadores 2023, a ser disputada por Fluminense e Boca Juniors. Para não correr oo risco de ficar de fora da grande decisão no Maracanã, os tricolores compraram rapidamente todos os lugares destinados ao clube carioca no Setor Sul, após o início das vendas, nesta segunda-feira (16), às 15h. O jogo acontecerá no dia 4 de novembro, às 17:00, e o clube carioca já divulgou as categorias dos planos de sócio torcedor que terão prioridade nas vendas.

Os torcedores que possuem o plano Leste Raiz, com mensalidade de R$35,00, serão prioridade 1 na fila para compra.

O setor Sul do Maracanã, atrás do gol, será a parte do estádio cedida ao Fluminense, enquanto o setor Norte irá abrigar os torcedores do Boca Juniors. A decisão de dar prioridade aos pagantes do plano Leste Raiz foi tomada em conversa com 12 mil pessoas, incluindo sócios, ex-sócios e torcedores do clube tricolor.

Todas as vendas aconteceram nesta segunda, e cada torcedor só pôde adquirir um ingresso por plano. Os sócios dos planos Arquiba 100%, Arquiba Família, Maraca +, Maraca + Família, Leste Raiz e Pacote Futebol pudeream adquirir o bilhete às 15:00. Em seguida, a venda abriu para os sócios dos planos Arquiba 60% e Pacote Jogos. E às 17:00, os assinantes do Plano Guerreiro tiveram a chance de comprar seus ingressos, que também se esgotaram rapidamente. Até a venda para o público em geral terminou bem antes do prazo oficial de abertura, às 21:00.

Os valores dos bilhetes foram de R$260,00 a inteira e R$130,00 a meia-entrada. A última vez que uma final de Libertadores foi disputada no Maracanã aconteceu em 2021, com um jogo entre Palmeiras e Santos.