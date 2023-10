Fluminense jogará com o Boca Juniors a grande final da Libertadores-2023

Boca será o adversário do Fluminense, no dia 6 de novembro - Foto: Divulgação/S.E Palmeiras

Boca será o adversário do Fluminense, no dia 6 de novembro - Foto: Divulgação/S.E Palmeiras

Haja coração! O Fluminense conheceu, na noite dessa quinta-feira (6), o adversário para a grande final da Commebol Libertadores-2024, no próximo dia 6 de novembro, no Maracanã. E deu Boca Juniors, que avançou na competição na disputa de pênaltis, contra o Plameiras, na Bombonera, após empate em 1 a 1 no tempo normal, com gols de Cavani e Piquerez.

Em noite inspirada, o goleiro Romero garantiu a classificação nos pênaltis, em disputa que terminou em 4 a 2 para o time argentino. Nas penalidades, Raphael Veiga e Gustavo Gómez pararam no goleiro adversário.

Com a vaga garantida para enfrentar o Fluminense, o Boca avança para a final da Libertadores pela 12ª vez na história, sonhando com a sétima conquista, e impede a quarta final brasileira consecutiva no torneio.