Equipe feminina de ginástica artística volta as Olímpiadas

Brasil volta as Olímpiadas - Foto: Divulgação/ CBG

Brasil volta as Olímpiadas - Foto: Divulgação/ CBG

Após ficar de fora da última Olímpiadas, a equipe brasileira feminina de ginastica artística se classificou para Paris 2024. As atletas Rebeca Andrade, Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Lorrane Oliveira e Júlia Soares confirmaram a vaga. O Brasil terminou na quarta colocação Geral.

Em 2019, a equipe havia terminado na 13° colocação no qualificatório, a apenas uma posição da vaga para Tóquio. Porém, novamente, o Brasil vai ter um time completo nas Olimpíadas, com direito a cinco ginastas.

A atleta Rebeca Andrade se classificou para quatro finais individuais no Mundial de ginástica artística da Antuérpia, na Bélgica. A ginasta ficou na quarta posição individual, prova em que defenderá o título de 2019. Além disso, ela também vai brigar por medalhas no solo, no salto e na trave.

Flávia saraiva também se destacou, nesta segunda-feira (2), e estará na final do individual geral.



A etapa final do Mundial da Antuérpia, Bélgica, ocorrerá a partir desta terça-feira (3).