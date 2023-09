Flu só empata com Inter e deixa escapar vantagem na Libertadores

Empurrado pelo apoio incondicional de mais de 67 mil torcedores, o Fluminense, mesmo jogando com um jogador a menos, foi guerreiro e empatou com o Internacional em 2 a 2 na noite desta quarta-feira (20/09), no jogo de ida da semifinal da Conmebol Libertadores. Com o resultado, a vaga na final será decidida na próxima quarta-feira (04/10), no Beira Rio, em Porto Alegre (RS).

Sob o comando do técnico Fernando Diniz, a equipe volta a campo no sábado (30/09), quando enfrenta o Cuiabá em partida válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo na Arena Pantanal será às 18h30.

PRIMEIRO TEMPO

O Fluminense buscou o ataque desde o início e construiu sua primeira boa jogada logo aos 3 minutos. André inverteu para Arias, que, de primeira, cruzou rasteiro, mas o goleiro adversário chegou na bola antes da finalização. Aos 7 minutos, Keno roubou a bola na saída da grande área, passou por cinco marcadores, infiltrou a pequena área e bateu cruzado, exigindo grande defesa do goleiro. Aos 10 minutos, Arias roubou a bola pela lateral direita, passou para John Kennedy, que dominou, girou e só escorou para Cano abrir o placar para o Tricolor.

A oportunidade de ampliar o placar veio aos 19 minutos, quando Keno tabelou com Cano na quina da grande área e chutou para o gol, exigindo mais uma ótima defesa do goleiro. O Flu teve chance novamente aos 38 minutos, quando Keno desceu pela esquerda e deu passe rasteiro para Arias, que recebeu e ajeitou para chutar para o gol, mas foi interceptado pela zaga. Aos 45, o juiz apresentou o segundo cartão amarelo para Samuel Xavier, que acabou expulso. Já no fim dos acréscimos, o adversário igualou com Hugo Mallo.

SEGUNDO TEMPO

O Fluminense retornou para o segundo tempo procurando criar jogadas e com forte movimentação. Aos 6 minutos, Arias recebeu na ponta direita, após intensa troca de passes, preparou para cruzar, mas a bola saiu pela linha de fundo. Aos 17, Arias conduziu até a pequena área e chutou para a defesa do goleiro. Aos 18, Alan Patrick marcou para o Internacional.

O Tricolor continuou buscando espaços e, aos 30 minutos, Arias e Keno avançaram pela direita trocando passes e o colombiano cruzou para Cano, que tentou de cabeça, mas o goleiro afastou. Aos 33 minutos, Arias cobrou escanteio, Nino cabeceou e Cano chutou forte para balançar a rede e deixar tudo igual no Maracanã. Guerreiro e mesmo com um a menos, o Fluminense seguiu em cima em busca do gol da vitória, mas parou na defesa adversária.

FICHA TÉCNICA

Libertadores - Semifinal l Ida

27/09/2023, 21h30 – Maracanã

Fluminense (2)

Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo (Marlon) e Marcelo; André, P.H. Ganso (Alexsander) e John Arias; John Kennedy (Guga), Keno e Germán Cano. Técnico: Fernando Diniz

Internacional (2)

Rochet; Mallo, Vitão (Igor Gomes), Mercado e Renê; Johnny (Romulo), Aranguiz (Bruno Henrique), Maurício e Wanderson; Alan Patrick e Enner Valencia. Técnico: Eduardo Coudet