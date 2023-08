Atleta de Maricá vence Campeonato Brasileiro Sênior de Wrestling

Atleta, competidora e professora de Wrestling da Arena de Lutas, em Inoã, Dailane Gomes dos Reis, 33 anos, foi campeã na categoria 72kg do Campeonato Brasileiro Sênior de Wrestling 2023, que aconteceu no último sábado (26/08), no ginásio Constâncio Vieira, em Sergipe, Aracaju.



Moradora do terceiro distrito e também profissional de Educação Física, Dailane já soma 21 anos de carreira na modalidade com diversos títulos nacionais e internacionais importantes para sua carreira.



“Esse não é o meu primeiro título nacional, porém significa muito para mim. Poder passar os meus conhecimentos para os meus alunos e representar o nosso município é sensacional. O esporte pode mudar vidas, como fez com a minha vida. Então, essa é minha missão: mostrar as modalidades e que o esporte pode se tornar uma carreira promissora”, disse a atleta, que já fez parte do Programa Olímpico da Marinha (Prolim) representando a modalidade.

O secretário de Esporte e Lazer, Filipe Bittencourt, comentou sobre a importância dos professores serem exemplos para os alunos. “Para os nossos alunos é muito importante ter como professores atletas que são também inspiração. No dia a dia, os alunos têm contato e aprendem com um profissional que vivencia o esporte de fato e assim eles têm em quem se espelhar quando pensa m em levar o esporte como profissão, vendo que com dedicação é possível alcançar grandes vitórias”, destacou.



Arena de Lutas

A Arena de Lutas de Inoã é administrada pela Secretaria de Esporte e Lazer e disponibiliza gratuitamente aulas de boxe, kickboxing, wrestling, judô, jiu-jitsu, karatê, MMA e muay thai, voltadas para crianças, adolescentes e adultos residentes de Maricá. Mais de 500 alunos estão inscritos e participam de aulas das mais diversas modalidades. O local ocupa uma área de 455 metros quadrados, com quadra preparada para promover o desenvolvimento social e iniciação multiesportivas e conta com equipamentos completos, como tatame para jiu jitsu e karatê, ringue e saco para boxe e MMA, entre outros, que proporcionam um ambiente ideal para treinamento de alta performance. O projeto da arena pública esportiva tem previsão de ser expandido para mais dois locais da cidade, na região litorânea e no Centro. Os interessados podem se inscrever por meio do link: https://www.maricaesportepresente.com.br.



O que é Wrestling



Wrestling mistura a força e a destreza dos atletas, em um combate entre dois adversários que têm como objetivo controlar os movimentos do rival e dominá-lo com as costas no chão do tapete olímpico.