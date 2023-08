Com time misto, Botafogo só empata na 'Sula'

Na noite desta quarta-feira (23), o Botafogo empatou em 1 a 1 com o Defensa y Justicia no Estádio Nilton Santos, em duelo de ida da quartas de final da Conmebol Sul-Americana. Gabriel Pires fou o autor do gol alvinegro.

O jogo da volta acontece na quarta-feira (30), ás 19h, no Estádio Florencio Sola, na Argentina. Antes disso, a equipe alvinegra tem uma decisão no Campeonato Brasileiro contra o Bahia já no domingo (27), às 16h, novamente no Estádio Nilton Santos.

FICHA DO JOGO

Data/Horário: 23/08/2023 (Quarta-feira), às 19h

Local: Estádio Nilton Santos

Árbitro: GERY VARGAS (BOL)

Assistentes: JOSE ANTELO (BOL) E EDWAR SAAVEDRA (BOL)

4º árbitro: CRISTIAN ALEMAN (BOL)

VAR: CARLOS ORBEE (CRC)

AVAR assistente: CRISTIAN LESCANO (ECU)

Amarelos: Gabriel Pires e Tchê Tchê (BOTAFOGO); Malatini (Defensa y Justicia)

Vermelhos: -

Gols: Gabriel Pires aos 10'/1ºT (BOTAFOGO) / Tripichio aos 32´/2ºT (Defensa y Justicia)

BOTAFOGO: Gatito Fernandez; JP (Marlon Freitas), Phillipe Sampaio, Victor Cuesta e Hugo; Danilo Barbosa, Gabriel Pires, Tchê Tchê e Lucas Fernandes (Janderson); Victor Sá (Luis Henrique) e Matheus Nascimento (Diego Costa). Técnico: Bruno Lage.

Defensa y Justicia: Bologna; Sant'Anna, Malatini, Cardona e Soto; Gutiérrez, Julián López e Barbona (Pratto); Togni, Solari (Tripichio) e Nicolás Fernández (Bogarín). Técnico: Julio Vaccari.