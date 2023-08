Fla volta a vencer Grêmio e está na final da Copa do Brasil

Após conquistar um boa vantagem em Porto Alegre, o Flamengo voltou a vencer o Grêmio, desta vez por 1 a 0, na noite desta quarta-feira (16), no Maracanã. Arrascaeta, em cobrança de pênalti, marcou o gol rubro-negro para a festa dos poucos mais de 65 mil presentes no estádio.

Com o resultado, o Mengão avançou para sua nona final de Copa do Brasil da história e vai enfrentar o São Paulo. O tricolor paulista venceu o Corinthians por 2 a 0, no Morumbi, e também se classificou para a decisão.

O jogo - A partida começou com o Flamengo controlando a posse de bola e o Grêmio cometendo falta para parar as jogadas. Logo aos seis minutos, o time rubro-negro chegou com perigo pela primeira vez. Gabi abriu para Gerson, que cruzou na medida para Bruno Henrique cabecear forte. Grando fez uma excelente defesa com os pés, evitando o primeiro gol do jogo.

Precisando do resultado, a equipe gaúcha pressionava a saida de bola rubro-negra para tentar encontrar um contra-ataque. Aos 29’, Matheus Cunha fez uma grande defesa em chute de Bitello, colocando para escanteio, na primeira chegada de real perigo do Grêmio.

O Fla teve uma baixa ainda no primeiro tempo. O lateral-direito Varela caiu no gramado e pediu substituição. Matheuzinho, após longo período se recuperando de lesão, entrou no lugar do uruguaio. Aos 41’, contra-ataque rápido do time rubro-negro, Victor Hugo desceu em velocidade e entrou na área.

Ele tentou rolar para Bruno Henrique, mas a zaga fez o corte.No minuto seguinte, Arrascaeta fez o giro em cima da defesa gremista e bateu colocado para defesa de Grando. Apesar de o Rubro-Negro ter criado algumas oportunidades para abrir o placar, a primeira etapa terminou sem gols.

Resultado que vai classificando o time de Sampaoli para a final da competição nacional.Conforme esperado, o Grêmio veio para cima no início do segundo tempo para tentar logo um gol, mas a equipe rubro-negra conseguia afastar o perigo, ao mesmo tempo que buscava tocar a bola no campo ofensivo.Antes dos 20’, Sampaoli promoveu duas mudanças na equipe. Saíram Gabi e Victor Hugo para as entradas de Luiz Araújo e Thiago Maia, respectivamente.

A ideia era ter maior poder de marcação no meio-campo e mais velocidade nas descidas para contra-ataque.Aos 24’, após revisão no VAR, o árbitro marcou pênalti a favor do Mengão. O lance foi após um escanteio cobrado na área, Léo Pereira cabeceou e a bola bateu no braço de Rodrigo Ely. Arrascaeta foi para a cobrança e abriu o placar para delírio da Nação no Maraca: 1 a 0.

Mesmo com a vantagem, o Mais Querido seguiu no ataque em busca de mais um. Pedro foi lançado em velocidade pela esquerda, cortou para o meio e foi travado no momento do chute. Nos minutos finais, o time rubro-negro administrou o resultado e saiu de campo classificado para mais uma final de Copa do Brasil, a nona de sua história.

Próximo compromisso - O Mais Querido volta a campo no domingo (20) para enfrentar o Coritiba, às 16h, no Couto Pereira, pela 20ª rodada do Brasileirão.

FlamengoMatheus Cunha; Varela (Matheuzinho), Fabrício Bruno, Léo Pereira e Filipe Luís; Erick (Allan), Victor Hugo (Thiago Maia) e Gerson; Arrascaeta, Bruno Henrique (Pedro) e Gabi (Luiz Araújo).Técnico: Jorge Sampaoli.

GrêmioGabriel Grando; João Pedro, Rodrigo Ely, Bruno Alves e Reinaldo; Villasanti, Carballo (João Pedro) e Cristaldo (Pepê); Bitello (Lucas Besozzi), Ferreira (Iturbe) e Luis Suárez.Técnico: Renato Gaúcho.

Ficha técnica

Flamengo 1x0 Grêmio - Semifinal da Copa do Brasil

(Volta)

Local: Maracanã, RJData e hora: 16/08/2023 às 21h30Arbitragem: Braulio da Silva Machado (FIFA/SC), Danilo Ricardo Simon Manis (FIFA/SP) e Nailton Junior de Souza Oliveira (FIFA/CE)

Cartões amarelos: Erick (FLA), João Pedro (GRE), Fabrício Bruno (FLA), Gerson (FLA), Rodrigo Ely (GRE), Luis Suárez (GRE), João Pedro Galvão (GRE), Luiz Araújo (FLA), Reinaldo (GRE) e Villasanti (GRE)

Gol: Arrascaeta (28'2ºT).