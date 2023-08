Vasco empata em 1 a 1 com Bragantino em São Paulo

Na luta para tentar deixar a zona de rebaixamento e se recuperar no Brasileirão 2023, o Vasco empatou em 1 a 1 com o Red Bull Bragantino, na noite desta segunda-feira (14), no Nabizão, em duelo válido pela 19ª rodada da competição nacional.

O resultado não foi ruim para o Vasco, que agora soma 13 pontos, e se aproxima da Coritiba (14), o 18º na tabela, e o Bahia ((18), o 17º, respectivamente, que não venceram seus jogos na rodada. O clube carioca ainda tem um jogo a menos contra o América-MG, que ainda terá data definida pela CBF.

Com o resultado, a equipe paulista comandada pelo técnico Pedro Caixinha encerra o primeiro turno do Brasileirão com 32 pontos, na quinta colocação. A pontuação é a mesma do Flamengo, primeiro dentro do G4, que dá vaga direta para a próxima Libertadores, mas o clube de Bragança Paulista fica atrás nos critérios de desempate.

O JOGO



Aos dois minutos, Léo Ortiz disparou desde o campo de defesa e achou Luan Cândido pela esquerda. O camisa 36 rapidamente fez o passe para Lucas Evangelista, que acionou Sorriso na entrada da área pela direita. Sorriso bateu de primeira com força, a bola passou perto, mas foi para fora.

O Vasco abriu o placar aos 32 minutos com Vegetti em cobrança de pênalti. Aos 34 minutos, Sorriso cobrou escanteio da direita, Lucas Evangelista subiu mais do que todo mundo e cabeceou firme, mas a bola foi para fora.

Pouco depois, aos 37, em falta da esquerda da área, Sorriso arriscou direto para o gol e obrigou Léo Jardim a fazer grande defesa.

No final do primeiro tempo, aos 47 minutos, Juninho Capixaba tentou o cruzamento pela esquerda e foi bloqueado. Luan Cândido ficou com a sobra e emendou uma pancada de perna canhota. A bola passou com muito perigo à esquerda do goleiro e foi para fora.

Ainda sobrou tempo para o Braga buscar o empate. Aos 52 minutos, Aderlan cruzou da direita, Gustavinho cabeceou, a bola desviou na marcação e foi para escanteio. Lucas Evangelista cobrou para o meio da área, Medel afastou mal, e a bola sobrou para Gustavinho. O Garoto do Massa Bruta pegou de primeira, com força, e mandou para o fundo das redes.

Na segunda etapa, aos 15 minutos, Matheus Gonçalves tabelou com Lucas Evangelista pelo meio e deu bom passe em profundidade para Thiago Borbas. O atacante uruguaio disputou com a marcação e conseguiu finalizar, mas a bola saiu sem muita força.

Aos 23 minutos, Léo Ortiz fez uma jogadaça pela esquerda para sair da marcação e encontrou Juninho Capixaba. O camisa 29 rapidamente fez o passe para Thiago Borbas, que correu nas costas da defesa dentro da área e finalizou cruzado de perna esquerda. A bola passou raspando a trave e foi para fora.

Dez minutos depois, Bruninho deu passe para Lucas Evangelista na intermediária. O camisa 8 dominou e arriscou. A bola foi na direção do gol, mas sem muita força. Léo Jardim fez a defesa.

No minuto seguinte, aos 34, Sorriso bateu falta da esquerda para dentro da área, Juninho Capixaba resvalou de cabeça em direção à segunda trave. Luan Patrick se esticou todo, quase chegou, mas não conseguiu escorar para o gol e a bola foi para fora.

Aos 40 minutos, Sorriso cobrou falta da esquerda, tirou da barreira e obrigou Léo Jardim a espalmar para escanteio.

Cinco minutos depois, Bruninho fez bela jogada pela esquerda, avançou e foi cortado. Jadsom ficou com a sobra e mandou uma bomba da intermediária. Léo Jardim saltou e espalmou para escanteio.

Apesar da pressão no final da partida, o empate permaneceu no placar.

FICHA TÉCNICA

Red Bull Bragantino 1 x 1 Vasco

Local: Nabizão;

Público: 5.553;

Renda: R$231.940,00

Árbitro: Anderson Daronco (FIFA);

Assistentes: Mauricio Coelho Silva Penna e Maira Mastella Moreira;

Cartão amarelos: Aderlan, Alerrandro e Juninho Capixaba (Red Bull Bragantino), Marlon Gomes, Medel, Orellano, Léo Jardim, Ramón Díaz (Vasco);

Gols: Vegetti, aos 32min do 1ºT (Vasco), e Gustavinho, aos 52min do 1ºT (Red Bull Bragantino).

Red Bull Bragantino: Cleiton; Aderlan (Andrés Hurtado), Luan Patrick, Léo Ortiz e Juninho Capixaba; Jadsom, Lucas Evangelista e Gustavinho (Bruninho); Sorriso, Luan Cândido (Matheus Gonçalves) e T. Borbas (Alerrandro). Técnico: Pedro Caixinha.

Vasco: Léo Jardim; Robson (Puma Rodríguez), Medel (Capasso), Léo, Lucas Piton (Galarza), Zé Gabriel, Marlon Gomes (Jair), Orellano (Figueiredo), Paulinho, Gabriel Pec e Vegetti. Técnico: Ramón Díaz.