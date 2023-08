Botafogo empata sem gols com Guarani e avança na Sula

aO Botafogo empatou por 0 a 0 com o Guarani-PAR, nesta quarta-feira (09), em Assunção, no Paraguai, pela a partida de volta das oitavas de final da Copa Conmebol Sul-Americana. O resultado garantiu o Glorioso nas quartas da competição internacional. A equipe alvinegra vai enfrentar o Defensa y Justicia na próxima fase.

Agora, o time volta as atenções para o Campeonato Brasileiro, já que tem pela frente um compromisso importante diante do Internacional, no próximo sábado (12), às 21h, no Nilton Santos.

Leia também

PF acha mapa de blitze contra eleitores de Lula em celulares de agentes da PRF

Nome verdadeiro de Xamã foi escolhido por causa de 'Power Rangers'; saiba mais!

FICHA DO JOGO:



Data/horário: 09/08/23 (Quarta-feira), às 19h

Local: Defensores Del Chaco

Árbitro: Felipe González (CHILE)

Assistentes: Juan Serrano e Miguel Rocha (CHILE)

Quarto árbitro: Fernando Vejar (CHILE)

Árbitro de Vídeo: Rodrigo Carvajal (CHILE)

Assistente de Árbitro de Vídeo: Jose Cabero (CHILE)

Amarelos: Junior Santos, Marçal, Marlon Freitas e Cuesta (BOTAFOGO), Camacho e Gastón Romero (Guarani-PAR)

BOTAFOGO: Gatito Fernández; JP (Di Placido), Adryelson, Sampaio e Marçal; Danilo Barbosa, Tchê Tchê (Marlon Freitas) e Lucas Fernandes (Sauer); Diego Hernández (Carlos Alberto), Matías Segovia (Luis Henrique) e Junior Santos. Técnico Bruno Lage.



Guarani-PAR: Rodrigo Muñoz; Raúl Cáceres (Amarilla), José Moya, Riveros e Salomoni; Romero (Sarquis), Estivel Moreira (Brahian Fernandez), Rubén Ríos (Barceló) e Romeo Benítez (David Galhardo); Camacho e Santander. Técnico: Juan Pablo Pumpido.