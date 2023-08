Cristiano Ronaldo marca e classifica o Al-Nassr na Liga dos Campeões

Cristiano Ronaldo marcou de cabeça o gol de empate que valeu para classificação do Al Nassr - Foto: Reprodução/Redes Sociais/Al Nassr

O craque português Cristiano Ronaldo marcou mais uma vez, nesta quinta-feira (3), com a camisa do Al-Nassr, da Arábia Saudita, contra o Zamalek, do Egito, e classificou seu clube para a segunda fase da Liga dos Campeões Árabes. O jogo terminou 1 a 1.

No dia da estreia de mais uma estrela do Al-Nassr, o atacante Sadio Mane, o clube árabe quase foi derrota pelo Zalamek. Depois de levar o gol aos 8 minutos do segundo tempo e não conseguir criar chances de empatar a partida, Cristiano Ronaldo apareceu mais uma vez para salvar o clube da derrota. Aos 42 minutos, ele aproveitou cruzamento da esquerda, e cabeceou de forma precisa para o fundo das redes.

O empate classificou o Al-Nassr como o segundo colocado do Grupo C da Liga dos Campeões Árabes com 5 pontos ganhos. O Zamalek ficou em terceiro, sendo eliminado da competição.

Além da classificação, o Al-Nassr comemorou também a estreia de mais uma grande estrela do futebol mundial. O atacante Sadio Nane, ex Liverpool e Bayer Munique, entrou no segundo tempo da partida e, mesmo discreto, foi muito festejado pelos torcedores no estádio.