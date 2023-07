Fla vence o Grêmio fora de casa e abre boa vantagem na Copa do Brasil

O Flamengo largou com boa vantagem em busca de uma das vagas da final da Copa do Brasil. Nesta quarta (26), em Porto Alegre, os cariocas ganharam por 2x0 do Grêmio, no duelo de ida da semifinal.

Na volta, no Maracanã, os gaúchos terão que ganhar por dois gols de diferença para levar a decisão para as penalidades e três para avançar no tempo normal.

Um primeiro tempo digno de um confronto da grandeza de Grêmio e Flamengo. Até os 32 minutos, o placar ainda apontava o 0x0, mas o jogo estava longe da monotonia. Com Suárez, os gaúchos tinham chegado perigosamente por duas vezes - em uma delas, o centroavante quase marcou um gol do meio-campo.Bruno Henrique e Fabrício Bruno já tinham obrigado o goleiro Gabriel Grando a trabalhar. Mas, quando o camisa 27 achou Gabigol na área, a rede balançou.

Gabigol, aliás, por pouco não marcou o segundo. Bruno Alves cortou um cruzamento com o braço e a arbitragem marcou pênalti. Na cobrança, o flamenguista bateu e Grando impediu que o Grêmio fosse ao intervalo perdendo por dois gols de diferença.

O clima do segundo tempo foi ainda mais nervoso. Muitas reclamações de ambos os lados. Antes mesmo dos 15 minutos, o árbitro Raphael Claus deu cartão vermelho ao zagueiro Kannemann.Com um a mais em campo, o Flamengo aproveitou para ampliar a vantagem.

Thiago Maia recebeu passe de Arrascaeta na área e bateu cruzado para fazer 2x0. O Grêmio tentou diminuir o prejuízo, mas deixou a Arena sabendo que a missão no duelo da volta, no Maracanã, será difícil.