Coritiba vence Flu e complica ainda mais situação do Vasco

O Coritiba venceu o Fluminense por 2 a 0 no Couto Pereira e ficou a um ponto de sair da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. A partida foi definida com gols logo no primeiro tempo. Os donos da casa abriram o placar com Robson, aos 23 minutos, após pênalti cometido por Felipe Melo no próprio camisa 30. Quatro minutos depois, o Coxa ampliou o placar na estreia de Diogo Oliveira com a camisa alviverde.

O Fluminense melhorou no segundo tempo e teve mais posse de bola, mas pouco ameaçou o gol do Coritiba. Além de abusar das bolas jogadas na área - em que a defesa afastava na maioria das vezes - o Flu também cedia espaço nos contra-ataques, mas os donos da casa não souberam aproveitar.A vitória do Coritiba no Couto Pereira faz com que o time alviverde fique muito próximo de sair da zona de rebaixamento. A equipe chegou ao quarto jogo seguido sem perder no Brasileirão, com três vitórias e uma derrota no período. O Coritiba termina a rodada em 18º, com 14 pontos, e fica a um do Goiás, primeiro time fora do Z-4.

O 'Coxa', com a vitória, piorou ainda mais a situação de America-MG (10) e Vasco, que ocupam, respectivamente, a penultima e última colocação na competição.