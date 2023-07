Botafogo empata em casa e está nas oitavas da Sulamericana

O Botafogo está nas oitavas de final da Conmebol Sul-Americana! Após vencer por 2 a 0 na Argentina, o Alvinegro empatou em 1 a 1 com o Patronato, na noite desta quarta (19), no Nilton Santos e garantiu a vaga na próxima fase do torneio internacional. Luis Henrique foi o autor do gol no jogo.

A equipe alvinegra terá o Guarani-PAR como adversário nas oitavas. Datas e horários ainda serão definidos. Pelo Campeonato Brasileiro, o Glorioso tem um compromisso contra o Santos no domingo (22), às 16h, na Vila Belmiro.

FICHA DO JOGO

Data/Horário: 19/07/2023 (Quarta-feira), às 19h

Local: Estádio Nilton Santos

Árbitro: Kevin Ortega (PER)

Assistentes: Michael Orue (PER) e Jesus Sanchez (PER)

4º Árbitro: Augusto Menendez (PER)

VAR: Carlos Orbe (EQU)

Amarelos: Di Plácido, Philipe Sampaio, Hugo e Janderson (BOTAFOGO); Valentín Pereyra e Arce (Patronato)

Vermelhos: -

Gols: Luis Henrique - 2'/1ºT (BOTAFOGO) / Arce - 21'/2ºT (Patronato)

BOTAFOGO: Gatito Fernandez; Di Plácido, Philipe Sampaio, Víctor Cuesta e Hugo; Danilo Barbosa, Tchê Tchê (Lucas Fernandes) e Gustavo Sauer (Breno); Matías Segovia (Junior Santos), Luis Henrique (Diego Hernández) e Janderson (Carlos Alberto). Técnico: Bruno Lage.

Patronato: Budiño; Ojeda, Domingo, Ghirardello, Novero (Caceres) e Cobos (Barinaga); Valdez Chamorro, Vázquez e Valentín Pereyra (Arce); Enzo Díaz (Alexander Sosa) e Kevin González (Solís). Técnico: Rodolfo de Paoli.