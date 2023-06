Fluminense empata com Sporting em 1 a 1 e avança na Libertadores

O Fluminense está nas oitavas de final da Conmebol Libertadores! Aguerrido, o Tricolor empatou em 1 a 1 um jogo duro diante do Sporting Cristal-PER nesta terça-feira (27/06), em um Maracanã que contou com a presença de mais de 50 mil torcedores. Com o resultado, a equipe carimbou seu passaporte para a próxima fase da competição continental na primeira colocação do Grupo D, à frente do River Plate-ARG, que se classificou na segunda colocação. O gol da equipe foi marcado por Germán Cano.

Sob comando do técnico Fernando Diniz, a equipe volta a campo no sábado (01/07) em partida válida pela 13ª rodada do Brasileirão. O confronto, diante do São Paulo, será às 16h, no Morumbi.

PRIMEIRO TEMPO

A partida teve início movimentado. Após troca de passes na entrada da área, Keno tocou para Cano, que arriscou de primeira da esquerda da área e o goleiro defendeu. Aos 21, Keno afastou pela direita da grande área e fez lançamento para Cano. O argentino dominou e chutou forte para o fundo da rede, abrindo o placar para o Tricolor.

Aos 28, Fluminense teve chance de ampliar o placar. Arias fez a cobrança de falta direto pro gol, pelo lado direito da grande área, mas o goleiro adversário defendeu novamente. Aos 37, o adversário deixou tudo igual. Logo depois, aos 42, após cobrança de escanteio, Arias acertou a trave. O time continuou pressionando e criando chances de ampliar o placar, mas a primeira etapa terminou empatada.



SEGUNDO TEMPO



O Fluminense iniciou a segunda etapa pressionando em busca do segundo gol. A primeira boa oportunidade surgiu aos 18 minutos, quando o Tricolor atravessou o campo com troca de passes, Keno infiltrou a área e deu passe para Arias. O adversário disputou a bola com o colombiano e afastou, resultando em tiro de meta.

Aos 25, Arias enviou cruzamento para Cano que, de cabeça, tocou para o gol e o goleiro defendeu mais uma vez. Logo em seguida, em jogada de contra-ataque, Arias cruzou para Cano novamente, que tentou cabeceio, mas foi impedido pela defesa. Aos 42, Nino deu passe para Keno, que foi conduzindo pelo campo e arriscou chute de fora da área, que ficou nas mãos do goleiro adversário.