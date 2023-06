Em jogo 'pegado', Flu empata com Atlético MG em Volta Redonda

O Brasileirão está de volta. Fluminense e Atlético-MG empataram em 1 a 1, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, na noite dessaquarta-feira (23), em um jogo bastante disputado, principalmente na etapa final. Os gols saíram no primeiro tempo, marcados por Guga (contra) e Samuel Xavier, em chute de fora da área.

O Galo, que promoveu a estreia do técnico Felipão, chegou mais vezes ao ataque e só não saiu de campo com uma vitória por causa das defesas de Fábio que fez mais uma grande partida.

No fim das contas, empate saiu com gosto ruim para as duas equipes. Para o Flu, por estar em casa, e para o Atlético, que chegou a ter chances de vencer. O Tricolor e o Galo seguem nas mesmas posições que estavam antes de a rodada começar, em quinto e quarto lugar, respectivamente, com 18 e 19 pontos.

Eles ainda podem ser ultrapassados pelo Grêmio, que recebe o América-MG, nesta quinta (22).