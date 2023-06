CBF quer técnico provisório para esperar Carlo Ancelotti

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) está cogitando a contratação de um técnico provisório para poder aguardar o italiano Carlo Ancelotti, do Real Madrid, até meados do ano que vem. O objetivo é que o interino comande a seleção neste ano e permaneça como auxiliar na comissão técnica do Ancelotti.

A entidade considera, também, trazer um treinador para comandar a base e, nesse caso, Ramon assumiria o comando da Seleção principal. No entanto, também há a possibilidade do próprio treinador do Real Madrid indicar uma pessoa para o cargo da Amarelinha enquanto ele não chega.

O italiano é a prioridade do presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, mas tem contrato com o Real Madrid, da Espanha, até o meio do ano que vem.

Desde o final da Copa do Mundo do Catar com a saída de Tite, a Seleção tem sido comandada pelo interino Ramon Menezes. Ele estará a frente nos amistosos contra Guiné no sábado; e Senegal, na próxima terça.