Vasco segue na penúltima posição após derrota por 2 a 1

Depois de oito partidas seguidas sem vencer, o Vasco da Gama teve uma chance de reverter a situação na tarde deste domingo (11/06), quando enfrentou o Internacional pelo Brasileirão. Apesar da tentativa, porém, o time carioca não conseguiu se destacar e acabou perdendo por 2 a 1 o confronto no Estádio Beira-rio, no Rio Grande do Sul.

O time comandado por Maurício Barbieri já começou a partida pressionado pelo adversário colorado, que fez o primeiro gol com 2 minutos de partida. Rômulo foi o primeiro a balançar as redes, após um escanteio marcado por Pedro Henrique.

Já aos 14 do primeiro tempo, o Inter voltou a pontuar depois que Wanderson aproveitou o toque de Luiz Adriano, que, por sua vez vinha aproveitando um rebote. As vantagens assustaram o Vasco, mas alguns minutos depois, aos 29 de jogo, o estreante Rayan, em seu primeiro jogo com a equipe profissional, marcou o único ponto do Cruz-maltino e deu alguma confiança ao time carioca.

O Vasco chegou a ter chances de equilibrar o placar no segundo tempo, novamente com chute de Rayan, mas acabou não conseguindo concretizar outro ponto, mesmo fazendo pressão ao rival na reta final. Com isso, o time terminou a rodada do Campeonato Brasileiro sem conseguir deixar a penúltima posição na classificação do torneio, com seis pontos.

O próximo desafio do time é só na quinta-feira da outra semana, no dia 22 de junho. Em casa, no Estádio São Januário, a equipe vai ter a chance de tentar amenizar sua situação ao enfrentar o Goiás, às 20h.