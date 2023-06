Al-Hilal estaria interessado em fazer proposta de Neymar após recusa de Messi

Contrato do atleta com o PSG vai até 2025 - Foto: Divulgação/PSG

Depois de terem tido uma oferta recusada pelo craque Lionel Messi, o "rival árabe do Flamengo", Al-Hilal, pode estar atrás de um jogador brasileiro para compor sua equipe. E, segundo informações divulgadas pela CBS Sports, não é qualquer atleta brasileiro: Neymar teria entrado na mira do clube para uma futura negociação.

De acordo com o veículo de imprensa, representantes do time já teriam viajado à França para avaliar uma possível transferência e conversar com a diretoria do Paris Saint-Germain, onde o jogador é titular. O contrato de Ney com a equipe francesa vai até o fim de 2025, mas ainda não se sabe se o atual clube está interessado em negociá-lo com a equipe saudita.

O Al-Hilal, por sua vez, estaria tão interessado pelo jogador que, ainda conforme relatou o veículo, planeja oferecer 45 milhões de euros (cerca de 235 milhões de reais) apenas para a compra do jogador. De salário, a proposta deve girar em torno dos 200 milhões de euros por temporada, o que equivale a cerca de 1 bilhão de reais por ano.

Até o momento da publicação desta notícia, nem Neymar nem os clubes supostamente envolvidos haviam comentado as informações.