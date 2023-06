Bia Haddad perde para Iga Swiatek e se despede de Roland Garros

Bia fez um jogo duro contra a número 1 do mundo, mas não foi o suficiente para seguir fazendo história na competição - Foto: Reprodução/WTA

A brasileira Bia Haddad perdeu, na tarde desta quinta-feira (8), para a polonesa Iga Swiatek - número 1 do mundo -, em Paris, e foi eliminada na semifinal de Roland Garros por 2 sets a 0.

Bia, por sua vez, fez um jogo duro contra a número 1 do mundo, mas não foi o suficiente para seguir fazendo história na competição de Paris.

Em campanha histórica, Bia Haddad chegou em uma semifinal de Grand Slam de forma inédita na carreira e se tornou a primeira brasileira a atingir essa rodada neste tipo de torneio desde 1968, quando Maria Esther Bueno ficou entre as quatro melhores do US Open.

A brasileira, que começou a competição em 14ª no ranking WTA, também subirá na tabela e deve ficar na 10ª posição, mas se Muchova for campeã, Bia será 11ª.

Com a campanha, Bia Haddad, que acabou sendo eliminada nesta quinta-feira, faturou um montante de 630 mil euros (cerca de R$ 3,34 milhões, na cotação atual).