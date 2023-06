Sampaoli quer Soteldo como reforço no Flamengo, diz jornalista

O Flamengo, que já acertou com o goleiro Rossi e o atacante Luiz Araújo, segue em busca de reforçar o elenco para o restante da temporada. Segundo informações do jornalista argentino César Luis Merlo, o novo alvo rubro-negro no mercado de transferência é o atacante Yeferson Soteldo, do Santos, que está emprestado pelo Tigres.

Sampaoli já trabalhou com Soteldo quando comandou o Santos, em 2019. Aos 25 anos, o atacante venezuelano tem vínculo com o clube paulista até 30 de junho deste ano e, na sequência, deve ser novamente negociado.

O Santos, inclusive, tem no contrato a opção de compra de 50% do passe do venezuelano por 4 milhões de dólares (cerca de R$ 20 milhões, na cotação atual), mas as negociações ainda não estão concluídas, segundo o jornalista. Rígidos, os mexicanos não pretendem ceder facilmente.

No sorteio em que ficou definido o Athletico-PR como adversário nas quartas de final da Copa do Brasil, o vice de futebol Marcos Braz confirmou que o Flamengo espera contratar pelo menos mais dois jogadores nesta janela. O clube negocia há algum tempo com o meia De la Cruz, do River Plate, e o volante Allan, do Atlético-MG.